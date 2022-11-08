台灣銀行業過度飽和？ 金管會：鼓勵金融業3原則併購

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（中央社記者謝方娪台北8日電）外媒分析指台灣銀行家數過多，金管會今天表示，金管會原則上尊重市場機制，並鼓勵金融機構在依循市場機制、合乎法令並符合大眾利益原則下，基於自身業務需要進行併購。

有媒體今天引述英國金融時報分析稿指出，台灣在國內產業推向國際化的進程中，卻連一家區域級規模的銀行都沒有；且台灣銀行家數太多，儘管努力20年，本土銀行仍多達近40家，繼續由集團家族及官股銀行發號施令。

金管會銀行局副局長童政彰今天在例行記者會表示，金融機構整併由併購雙方自行決定，金管會最主要是提供友善的併購法規及環境，並鼓勵金融機構依市場機制、徵詢法令規定並在符合大眾（股東、員工及客戶）利益原則下，基於自身業務需要與發展，進行相關併購。

童政彰指出，統計過去併購案件，自2004年9月起至今，國內金控及銀行整併案件達57件，且本國銀行家數自2000年的53家，至今年6月底已降至39家，其中包含3家純網路銀行。

童政彰重申，金融機構是否整併，要從金融機構自身業務發展及評估著手，此涉及股東意願和規劃，金管會原則上尊重市場機制。（編輯：潘羿菁）1111108