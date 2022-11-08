電信業鼓勵員工動起來 獲運動企業認證

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（中央社記者江明晏台北8日電）電信業推廣職場運動風氣，鼓勵員工運動重視健康，中華電信與遠傳電信今天宣布再度獲得「運動企業認證」。

「運動企業認證」是教育部體育署為鼓勵政府與企業協力合作、強化企業運動參與實質績效而推出的企業標章認證計畫。

中華電信和遠傳電信今天均發布新聞稿，宣布再獲「2022運動企業認證」，由副總統賴清德授證。

中華電信表示，為了推廣職場運動風氣，促進員工身心健康，公司積極投入資源建造運動場域，也長年參與希望基金會的元旦健走活動，中華電信女子籃球隊也是台灣女子超級籃球聯賽（WSBL）的隊伍之一。

全球矚目的2022年FIFA卡達世界盃足球賽將登場，中華電信MOD、Hami Video提供64場賽事完整高畫質轉播，並提供世足擴增實境（AR）轉播、多元觀賽體驗。

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遠傳電信今天也宣布第3度獲得教育部體育署頒發的「2022年運動企業認證」，遠傳電信公關暨企業永續長林慧珊代表出席授證典禮時表示，遠傳一向重視人才的培育與發展，鼓勵員工自組健康社團、提供補助資源，即使在疫情期間也透過線上平台，持續舉辦身心靈健康課程、知識分享及減重競賽等各項活動。

為了鼓勵員工重視自己的健康，遠傳提供員供優於法令規定的健康檢查、健康講座、視障按摩抒壓等活動，更以創意結合遠傳擅長的數位科技，以運動APP舉辦計步比賽、卡路里挑戰賽等運動賽事，獲得員工認同與參與。（編輯：楊凱翔）1111108