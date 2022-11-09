采鈺第4季展望審慎保守 全年營收估持平

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（中央社記者張建中新竹9日電）台積電旗下影像感測器及微型光學元件廠采鈺第4季營運展望審慎保守，營收與毛利率恐同步滑落，預料全年營收將較去年持平，毛利率小幅下滑；因應短期產業逆風，決定調降今年資本支出15%至20%。

采鈺下午舉行線上法人說明會，公布第3季營運結果。受影像感測器產品銷售下滑影響，采鈺第3季營收滑落至新台幣22.15億元，季減16.4%。

隨著折舊費用提高，采鈺第3季毛利率滑落至36%，較第2季下滑6.2個百分點，稅後淨利3.82億元，季減38.78%，每股純益1.21元。

采鈺累計前3季營收71.61億元，年增7.7%，毛利率39%，較去年同期下滑1.2個百分點；稅後淨利15.29億元，年減約7%，每股純益約5.08元。

展望第4季，采鈺表示，由於經濟環境依然不佳，供應鏈庫存持續去化，加上季節性因素影響，第4季展望審慎保守，預期營收與毛利率恐同步下滑，全年營收將較去年持平，毛利率小幅下滑。

因應短期產業逆風，采鈺指出，將放緩部分產能擴充，決定調降今年資本支出15%至20%，將降至約1.5億美元。董事長關欣說，根據客戶訂單排程，龍潭新廠預計明年第2季小規模投產。（編輯：楊蘭軒）1111109