展達通訊最快年底掛牌上市 看好企業網通市場

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（中央社記者潘智義台北9日電）展達通訊今天舉辦上市前業績發表會，總經理陳秋龍會後受訪時表示，雖然消費性網通需求下降，但企業網通需求依然向上，樂觀看好市場需求。

陳秋龍說，展達今年前3季營收年增7成，在企業需求向上的情況下，希望明年營收仍維持兩位數成長。他解釋，展達備料通常比同業快2、3個月，所以年初看準市場需求加強備料，但現階段則是降低庫存，消化原料，等到明年第1季即可恢復正常的備料節奏，絕不會重覆下單。

展達今天舉辦上市前業績發表會，本次辦理現金增資7273張，預計掛牌股本將提升至新台幣7.68億元，最快將於年底掛牌上市。

陳秋龍在會中指出，展達主要從事網路通訊產品研發、製造及銷售，目前4大主要產品為數位影音產品、寬頻通訊產品、無線產品以及人工智慧物聯網等網路通訊產品。

另外，他指出，展達蘇州廠運作20多年，因應美中貿易戰，在泰國建廠，美中貿易戰影響關稅約15%至25%，泰國生產即在避稅；雖然今年以來的通膨壓力確實不小，但只要美國大力投資網路基礎建設，展達一定受惠。

他說明，近年受惠於網通技術推陳出新，各國積極投入寬頻網路基礎建設，驅使消費者對於數據傳輸的需求與品質要求都日漸提升。先進國家持續更新5G基地台以及光纖到府（Fiber to the Home）等基礎建設，加上開發中國家持續於偏遠地區布建網際網路，以減少城鄉差距，帶動網通產品需求。

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展達2021年度與2022年截至第3季營收分別為35.25億元與43.46億元，每股稅後盈餘分別為2.12元與2.39元，2022年截至第3季營收較去年同期成長73.40%。

展達持續推出Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E、5G相關應用產品，並以市場前瞻化、差異化導向及成本優勢為策略規範，成功開發並具備光纖寬頻通訊、無線區域網路、數位語音、數位影像、智慧家庭等在硬體、軟體機構設計及整合能力。（編輯：楊蘭軒）1111109