可成千億現金在手考慮加發股利 明年聚焦高階筆電

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（中央社記者吳家豪台北9日電）金屬機殼廠可成今年第3季在手現金達新台幣1069.12億元，董事長洪水樹今天說，加發現金股利或買回庫藏股都是選項，還在物色併購標的、不急著出手，明年將聚焦高階與中高階筆電機種，希望後年有躍升機會。

洪水樹出席法人說明會表示，這一年來全球不確定性更甚以往，美中競爭趨於白熱化，加上俄烏戰爭延宕、極端氣候肆虐、中國封控延燒、全球供應鏈重組加速等影響，最近看到總體經濟下行、需求惡化。

他說，在上述的惡劣環境，可成受到衝擊相對較少，自從2020年可成決定出售手機業務進行瘦身，也提高資金部位，目前在資本市場是最安全的股票之一，尤其現在美元非常強勢，進入相當大的升息循環，可成的位置相對有利，可攻可守，面對轉型或展開新布局都有非常大的策略發展空間。

不過，洪水樹也坦言，轉型無法一步到位，可成持續在筆電之外的IT新領域例如車用、醫療、擴增實境（AR）等，開發新客戶與新產品，本業核心能力包含材料科學與精密製造是可成的強項，最近在醫療領域有比較多發展，無論骨科植入體或微創手術的高階耗材，都可以延伸可成的核心能力與機會。

談到對美元走勢看法，洪水樹指出，可成現在處於「好時光」，看到美元又升值、利息又上升，「每天早上醒過來都很快樂」，但也想到如果美元匯率反轉，「每天醒過來砸下來的就是石頭」，因此正在思考降低美元部位。

法人提問併購策略，洪水樹回應，目前市場資金非常氾濫，很多資本市場標的物估值太高，雖然可成有意透過併購增加產品組合，也積極尋找標的物，還是覺得應該要「忍住」。未來幾年可成應該還是維持高現金部位，也會視情況加發現金股利或在適當時間買回庫藏股。

他表示，可成今年前3季營收年減35.6%，原因在於去年同期有部分營收來自手機產品銷售。今年筆電價格下行壓力沒那麼大，主要還是通膨影響，從去年下半年開始原物料價格大幅飆升，運費也大幅升高，對獲利造成很大壓力。但可成毛利率維持一定水準，在經營層面，下很多努力。

展望明年，洪水樹認為，全球筆電出貨相較今年仍會繼續下滑，在不景氣時期品牌廠要維持獲利，勢必會著墨比較不受大環境影響的高階筆電，可成現在跟客戶共同努力這塊，希望明後年在高階筆電上可以有更多創新，因此明年可成將聚焦高階及中高階機種，設法讓筆電產品維持今年的出貨量，期待後年可以有再一次躍升機會。

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針對新事業布局，洪水樹指出，在AR領域比較領先的公司，可成幾乎都有合作，產品也已經出貨2到3年。市場還在尋找應用場域和殺手級應用，最近大型公司也看好AR發展，他相信在這麼多資源的投入下，未來2到3年AR應該會開花結果。

新能源車方面，洪水樹認為，電動車與傳統汽油引擎車相比，結構簡化許多，同時增加電子控制系統，從機構組裝來看有機會大量簡化，可以讓未來電動車生產更有效率、成本更低，透過輕量化、一體成形和模組化生產，電動車未來應該會相當成功。（編輯：楊凱翔）1111109