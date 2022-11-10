美股4大指數皆墨 投信：後續關注2大指標揭曉

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（中央社記者韓婷婷台北10日電）美國期中選舉結果未定，隨美債殖利率走高、加密貨幣慘遭拋售，美股開低走低，4大指數全數收黑；投信指出，後續關注今晚公布的美國10月份消費者物價指數，及聯準會對12月升息幅度的態度。

國泰投信表示，近期美股不確定性提升，包括美國期中選舉尚無定案、等待通膨數據公布，以及聯準會鷹派發言等，導致投資人舉足不前，盤勢隨之震盪。

國泰投信指出，美國自11月8日展開期中選舉，可能要到12月中旬才能確定最終結果，如參議院搖擺州喬治亞州的決選時間是12月6日，其結果很大程度上決定參議院歸屬。

從歷史統計顯示，期中選舉後，市場不確定性消除，美股後市可期。根據Bloomberg資料，近10年來共歷經5次美國期中選舉，以標普500指數為例，在選舉過後1個月、3個月、6個月、1年時間裡，平均報酬率分別為2.4%、5.3%、11.8%、19.5%。

進一步觀察，納入ESG考量的美股資產累積報酬的能力更勝一籌，觀察MSCI美國ESG大型成長股指數可發現，在美國期中選舉過後1個月、3個月、6個月、1年時間裡，其平均報酬率分別達2.4%、6.9%、13.7%、24.5%，表現相對亮眼。

群益投信表示，今年來金融市場受到多重利空干擾，包括俄烏戰爭、通膨壓力、主要央行升息等，市場投資情緒謹慎，使得成長股回檔修正，觀察2000年以來，包括2002年與2008年兩次經驗，以S&P 500成長股指數來看，當前一年歷經大跌後，隔年都有超過2成的明顯反彈。

群益投信指出，後續率先關注今晚公布的美國10月份消費者物價指數（CPI）數據，以及聯準會對12月升息幅度的態度。（編輯：張均懋）1111110