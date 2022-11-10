同欣電第3季獲利季減22% 每股賺4.32元

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（中央社記者鍾榮峰台北10日電）半導體構裝廠同欣電今天公布第3季稅後獲利新台幣7.72億元，季減22.6%，每股基本純益4.32元；前3季累計獲利26.78億元，每股基本純益15元。

同欣電下午公布第3季合併損益，單季合併營收37.11億元，較第2季36.05億元微增2.9%，創歷史單季次高，第3季合併毛利率36.91%，較第2季37.76%減少0.85個百分點，第3季合併營業利益10.32億元，營益率27.83%，較第2季28.21%微減0.38個百分點。

同欣電第3季稅後獲利7.72億元，較第2季9.98億元減少22.6%，單季每股基本純益4.32元，優於第2季EPS 5.59元。

累計今年前3季同欣電合併營收107.82億元，較去年同期103.52億元成長4.15%，前3季合併毛利率36.19%，較去年同期32.27%增加3.92個百分點；前3季合併營業利益29.01億元，營益率26.91%，較去年同期23.9%增加3個百分點。

同欣電前3季累計獲利26.78億元，較去年同期20.32億元成長31.7%，前3季每股基本純益15元，優於去年同期EPS 11.39元。

同欣電自結10月合併營收11.46億元，是今年3月以來低點，也是今年以來單月次低；累計今年前10月自結合併營收119.28億元，年增3.63%。（編輯：翟思嘉）1111110