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華通前3季賺贏去年 健鼎每股賺8.63元

2022/11/10 18:19
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（中央社記者江明晏台北10日電）HDI大廠華通今天公布最新財報，第3季稅後純益季增74.5%、年增60.46%，每股純益2.11元，累計前3季每股賺4.9元，賺逾去年全年；健鼎前3季每股稅後盈餘8.63元。

華通今天公布最新財報，第3季營收新台幣216.92億元，季增32.81%，年增23.57%，毛利率為20.11%，季增0.88個百分點，年增1.45個百分點，第3季稅後純益25.13億元，季增74.5%，年增60.46%，單季每股純益2.11元，營收及獲利皆創近年來單季新高。

華通前3季累計營收555.74億元，毛利率19.94%，稅後純益58.39億元，年增87.58%，每股純益為4.9 元，已超越去年全年獲利。

今年下半年全球電子製造業逐漸走出疫情、零組件長短料、能耗雙控等不利因素的陰霾，華通表示，隨著第3季進入傳統旺季，美系客戶手機、筆電、平板、穿戴式裝置等新產品進入量產，且手中掌握低軌道衛星大單持續穩定出貨，7月起產能利用率已逐步爬升到80%至90%以上，自8月起單月營收已連續3個月創歷史新高，第4季營運可望維持高檔。

由於下半年全球經濟發展的不確定性增高，面對市場陸續傳出各種雜音，華通表示，目前仍正常接單生產，第4季需求依舊強勁，但也會持續關注通貨膨脹、美元升息、地緣政治等系統面因素造成經營上的潛在風險，公司今年以來一直維持穩健的經營策略，與客戶保持良好的溝通與彈性應變，致力把不確定性因素對營運的干擾降至最低。

華通生產基地主要在台灣桃園及大陸惠州、重慶地區，產品包含HDI板、軟硬複合板、硬板、軟板以及SMT等，終端應用涵蓋通訊、電腦、消費性、車用、航太等，目前為全球第一大HDI板製造商。

PCB大廠健鼎科技第3季營收171.9億元，稅後盈餘16.26億元，每股盈餘（EPS）為3.09元。前3季營收511.22億元，營業毛利90.25億元，稅後盈餘45.38億元，以目前股本52.56億元計，每股稅後盈餘8.63元，高於去年同期的8.25元。

健鼎10月合併營收47.48億元，受到十一長假工作天減少影響，月減19%，但與去年同期相比，年減12%，累計前10月合併營收年成長率8%。

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泰鼎-KY第3季合併營收31.99億元，年減11.4%，營業毛利約為5.38億元，年減35.9%，歸屬於母公司業主的本期淨利約為5784.5萬元，年減84.8%，主要受到客戶庫存調整及提列存貨備抵的影響，每股稅後盈餘0.3元。

泰鼎-KY前3季合併營收約為新台幣113.15億元，年增9.2%，營業淨利約為9.22億元，年增0.1%，歸屬於母公司業主本期淨利約為8.33億元，年增0.7%，每股稅後盈餘4.38元。（編輯：蘇志宗）1111110

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