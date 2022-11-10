樺漢第3季每股賺6.15元創新高 第4季新訂單挹注

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北10日電）鴻海集團旗下工業電腦廠樺漢今天召開法人說明會，公布第3季財報，營收及獲利皆創單季新高，每股盈餘6.15元。樺漢整體接單動能強勁，第4季將有大型遊戲機台與彩票機新訂單逐步加入生產排程。

樺漢今年第3季合併營收達新台幣321.6億元，季增19.8%，年增37.4%；受惠於美元升值效應，第3季業外認列匯兌利益3.86億元；稅後淨利6.52億元，季增47.8%，年增83.1%；每股盈餘6.15元，季增47.8%，年增66.2%。

累計今年前3季樺漢合併營收832.7億元，年增25.4%；稅後淨利14.07億元，年增69.5%；每股盈餘13.29元，年增53.5%，已達去年全年的95%。

樺漢總經理蔡能吉說，在外部環境劇烈變動下，樺漢營運模式及資訊系統架構需不斷調整，提供雲地整合、人工智慧（AI）、工業與淨零元宇宙等相關技術，結合產業需求，進而提升樺漢企業韌性。

展望第4季，樺漢發布新聞稿指出，將有大型遊戲機台與彩票機新訂單逐步加入生產排程中，隨著布達佩斯新廠產能學習曲線提升，提升營運獲利表現，目前3大事業體包括工控設計、系統整合、品牌通路在手訂單金額持續創新高。

依照樺漢掌握到的物流與生產排程來看，接單/出貨比值（B/B Ratio）第3季達1.25至1.3，第4季有機會來到1.1至1.15的水準，整體接單動能強勁。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另一方面，樺漢預計今年第4季將有包括AI圖形平台、電力節能平台、汽車IC設計平台等3個開放性平台推出，隨著開放性混和雲解決方案及服務的訂閱式需求持續增加，可創造工控產品結合軟體、雲端服務高附加價值的差異化，對樺漢個體未來營運帶來正面助益。

此外，樺漢持股比例約27.6%的Kontron公司，持續謹慎面對整體大環境變動風險，未來隨著運營方向轉型至毛利率更高的物聯網產業，淨利有望從2021年至2025年，以年複合成長率20%增加至1.2億歐元（約新台幣38.1億元）。（編輯：楊蘭軒）1111110