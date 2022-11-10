北富銀程耀輝將辭任 11/21接掌台泥新任總經理

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（中央社記者賴言曦、謝方娪台北10日電）台泥前總經理李鐘培先前以健康因素辭任，職務暫由台泥董事長張安平兼任。台泥今天召開董事會，通過由台北富邦銀行總經理程耀輝出任台泥總經理，人事案將於11月21日生效。

富邦金今天也同步發布重大訊息公告程耀輝辭任台北富邦銀行總經理，辭任生效日為今年11月21日，同時，程耀輝一併辭任台北富邦銀行董事、台北富邦銀行發言人、富邦華一銀行董事、富銀香港非執行董事、富邦產險董事等職務。

台北富邦銀行表示，程耀輝因個人職涯規劃辭去現職，自今年11月21日起生效，職缺將由北富銀行政長、執行副總經理郭倍廷代理，所有業務照常運作。

北富銀指出，新任總經理人選將待董事會決議後，依「銀行負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」提報主管機關審查。

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台泥表示，程耀輝擁有國內、外知名企業國際金融運籌及環境永續投融資的豐厚經驗；台泥目前積極布局國際版圖，更需要與世界金融市場接軌，台泥將借重程耀輝在跨國公司及亞洲市場的實務歷練，為公司及所有股東創造更佳的永續經營價值。

程耀輝畢業於國立政治大學企業管理研究所，歷任富邦資產管理公司董事長、海爾集團互聯網金融創業事業群首席執行官、新加坡淡馬錫集團富登金融控股公司高級副總裁暨子公司首席執行官、中國信託商業銀行資深副總經理暨信用風險管理總處長、美商花旗銀行台北分行副總裁暨企業金融處副處長等職。（編輯：潘羿菁）1111110