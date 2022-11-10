長榮航10月營收年增15% 客運收入飆7倍

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（中央社記者賴言曦台北10日電）長榮航空公告10月合併營收新台幣119.57億元、年增15.28%，其中，客運營收為41.95億元，較去年同期成長740.09%。長榮航累計今年前10月合併營收達1105.84億元，年增38.18%。

長榮航今天說明，受惠於邊境逐漸開放，公司6月起逐漸恢復航班，帶動客運營收逐月成長，10月客運營收月增26.15%，累計今年前10月客運營收較去年同期成長169.58%；10月貨運營收月減2.25%，但今年前10月貨運營收仍較去年同期成長24.66%。

長榮航表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發前，越太平洋轉機航網規模已具備強韌競爭力，疫後市場穩健恢復，航班數以倍數成長，其中北美、東南亞及歐洲航線恢復速度最快。

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展望後市，長榮航空指出，北美及東南亞航線將持續增班，第4季北美將達每週飛航58班，東南亞則可提供每週近100班的飛航服務，預計明年第2季皆可恢復至疫前班次規模。

歐洲航線方面，長榮航空表示，米蘭及慕尼黑陸續開航後，航班數已達到每週30班，超越疫情前的班次水準，預估未來在越太平洋及歐亞兩大航網主軸之下，將促進轉機客流，加速區域航線的航班恢復。（編輯：楊蘭軒）1111110