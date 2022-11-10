9月刷卡2821億創同期新高 全年非現金支付有望達6兆

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（中央社記者謝方娪台北10日電）銀行9月信用卡刷卡額達新台幣2821億元，累計前9月刷卡額達2.54兆元，雙雙創下同期新高，全年有望挑戰歷史新高；前3季非現金支付交易金額達4.5兆元，金管會估全年有望達6兆元大關。

金管會今天公布信用卡市場概況，截至今年9月底止，總計有33家信用卡發卡機構，總流通卡數5463萬張，近6個月內有消費紀錄的有效卡數總計3474萬張，9月簽帳金額2821億元，月減217億元。

金管會銀行局副局長林志吉指出，9月刷卡額較7、8月衰退，但仍是今年以來第3高，「雖然刷卡額減少，但實際上不低了」；且近年全年刷卡額均破3兆元，意即月均刷卡額若逾2500億元，是不算低的水準。

林志吉分析，8月有暑假及中元節等檔期推升，餐飲、旅遊、超市消費金額均頗高，且有繳保費及學費因素，相比之下，9月刷卡額呈現減少。

不過，若從同期數據檢視，9月刷卡額2821億元，累計前9月刷卡額2.54兆元，已雙雙創下同期新高，相比去年同期皆有雙位數成長率。

林志吉表示，今年信用卡刷卡額很有機會刷新史上新高，超越2019年全年3.22兆元成績。

金管會今天同步公布非現金支付衡量指標，今年前3季非現金支付交易筆數約39.15億筆，非現金支付交易金額約4.5兆元。

林志吉分析，非現金支付交易筆數達成率相對較低，主因受到疫情影響，以儲值卡或行動支付搭乘捷運或公車的人數均大幅減少，不過單看第3季筆數，相比去年同期已有近4億筆成長。

除此之外，隨國境逐步解封，民眾至國外消費或國外旅客至台灣旅遊，均有望推升非現金支付交易金額及筆數。

林志吉進一步指出，目前跨電支轉帳及電支繳稅功能已上線，明年上半年可望進一步推出跨電支購物功能，均有望再推升非現金支付交易金額及筆數，後續將繼續觀察。

至於今年前3季非現金支付交易金額達4.5兆元，林志吉透露，今年全年非現金支付交易金額有機會達到6兆元大關。

根據金管會設定非現金支付目標，至2023年底非現金支付交易筆數要比2020年底成長50%，全年非現金支付交易金額要達6兆元。（編輯：潘羿菁）1111110