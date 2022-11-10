勤誠前3季賺贏去年全年 每股盈餘7.01元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北10日電）伺服器機殼廠勤誠今天公布第3季財報，歸屬母公司稅後淨利約新台幣4.4億元、年增1.04倍，每股盈餘3.65元；累計前3季每股盈餘7.01元，已超越去年全年的5.62元。

展望第4季，勤誠透過新聞稿表示，外部市場環境變化快速且層層疊加，除了去年的挑戰，今年也歷經大幅度通貨膨脹、疫情下將近2個月的工廠停工、電子零組件料況調整等。勤誠保持與客戶密切溝通，即時進行內部調整，將持續關注各項變化，審慎看待第4季營運，致力於達成全年成長目標。

勤誠進一步指出，雖然雲端及伺服器產業等剛性需求仍穩健成長，但全球經濟面臨高通膨與景氣下行的嚴峻挑戰，勤誠內部已啟動應變計畫，加強訂單掌握程度並加速庫存去化，將營運不確定性降至最低；嘉義廠持續導入低成本智慧製造，進一步強化營運效能。

勤誠今年前3季累計合併營收約79億元，年增16.1%；歸屬母公司稅後淨利為8.4億元，年增62.3%；每股稅後盈餘7.01元。

勤誠另公布10月合併營收約7.87億元，月減20%，年減9.2%；累計前10月合併營收86.9億元，年增13.3%。（編輯：楊蘭軒）1111110