寶成前3季每股賺5.23元 創歷史同期新高

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（中央社記者潘智義台北11日電）製鞋廠寶成工業今天董事會通過今年前3季合併營收新台幣2045.77億元，歸屬於本公司業主稅後淨利154.28億元，年增23.2%，每股稅後盈餘5.23元，創歷史同期新高，較去年同期增加0.98元。

寶成工業發布新聞稿指出，今年前3季合併營收為2045.77億元，較去年同期增加12.8%，主要由於鞋類製造業務繼續穩健增長態勢，抵銷運動用品零售及品牌代理業務銷售疲弱影響。

寶成說明，鞋類製造業務依然為今年前3季合併營收主要來源，得益於全球需求穩健與產品組合優化，且因越南疫情導致去年第3季基期較低，鞋類產品的出貨雙數與平均售價均有雙位數增長，帶動鞋類製造業務今年前3季營收較去年同期增加377.97億元，年增36.8%，鞋類製造合併營業收入比重增至68.6%。

運動用品零售及品牌代理業務方面，寶成表示，由於疫情持續影響，造成其營運所在城市購物場域客流量下降、物流及配送服務受阻，加上當地政府維持嚴格防疫政策，抑制消費者購買意願，導致運動用品零售及品牌代理業務今年前3季整體銷售較去年同期減少18.8%，運動用品零售及品牌代理業務合併營收比重降至31.1%。

寶成其他業務則無重大變動，合併營業收入比重維持0.3%；今年前3季合併營業毛利493.06億元，較去年同期增加11.1%，主要來自於鞋類製造業務的營業毛利貢獻大幅增加，但由於營業毛利率較高的運動用品零售及品牌代理業務的合併營業收入比重降低，合併營業毛利率由去年同期的24.5%略降至24.1%，但仍較今年上半年提升0.5個百分點。

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合併營業外收入及支出方面，寶成表示，今年前3季依權益法認列投資收益為106.54億元，較去年同期增加1.2億元，主要由於轉投資公司整體營運表現較佳，其中寶成工業透過潤成投資控股直接、間接共持股18.09%的南山人壽獲利維持穩健，今年前3季認列相關轉投資收益挹注89.21億元，但因高基期效應，較去年同期減少8.32億元。

此外，淨外幣兌換利益較去年同期增加3.48億元，加計租金收入增加2.13億元等，今年前3季合併營業外淨收益為138.32億元，較去年同期增加4.9%。（編輯：楊凱翔）1111111