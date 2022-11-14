勤誠：第4季力拚成長 嘉義廠新專案扮明年金雞母

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（中央社記者吳家豪台北14日電）伺服器機殼廠勤誠今天召開法人說明會，總經理陳亞男表示，今年第4季因為客戶新舊產品轉換，勤誠營運放緩，將力拚成長與清庫存；嘉義廠正在開發3到4個新專案，待明年量產後，會是勤誠重要的「金雞母」。

勤誠今年第3季營收約新台幣30.3億元，季增8.9%，年增14.5%；營業利益4.36億元，季增45.7%，年增56.7%；歸屬母公司稅後淨利4.39億元，季增58.6%，年增1.04倍，每股盈餘3.65元。累計今年前3季每股盈餘7.01元，已超越去年全年5.62元。

陳亞南表示，今年營運像坐雲霄飛車，上半年因中國封城影響工廠生產，到下半年勤誠仍能創造佳績，第3季營收衝破30億元大關；第4季因為客戶新舊產品轉換，營運上確實有趨緩現象，但勤誠仍力拚成長與清庫存，對全年營收還是有審慎樂觀的預期。

她說，勤誠今年前3季營收年增雙位數百分比，主要受惠於雲端服務供應商的強勁需求；另外已經有3到4個新產品專案在嘉義廠開發，等到明年量產後，會是勤誠重要的「金雞母」。

勤誠在標準品方面也有斬獲，挹注在今年營收。陳亞南透露，已有20到30家客戶進行測試，有些甚至下了小量訂單，未來1到2年內可以看到包括雲端、人工智慧、邊緣運算、儲存等相關標準品推出。

展望明年，陳亞南指出，勤誠持續投入新產品開發，不管大客戶或標準品方面，即使明年第1季看到不少挑戰，還是保持樂觀心態看整個雲端產業，畢竟勤誠仍站在對的商業機會上。

獲利方面，陳亞南強調，勤誠會持續優化製造，希望3座工廠能更具互補性，也拿到更多屬於高成熟度產品的專案，有助於提升平均售價。（編輯：張良知）1111114