沛星三度上修全年財測 估明年營業利益轉正

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（中央社記者蘇思云台北14日電）AI行銷科技公司沛星互動科技（Appier）今天表示，全年財測目標從185億日圓上修到192億日圓，將是今年連續3季上修財務預測，公司目前已經接近損益兩平，預估明年營業利益將轉正。

Appier去年3月在日本東京證券交易所Mothers創業板正式掛牌上市，Appier今天舉行2022年第3季財報媒體說明會。

Appier執行長暨共同創辦人游直翰表示，第3季營收成長到51億日圓，年增率59%，季營收與年成長率都創下近4年新高，毛利年增69%，毛利率創歷史新高來到52.9%。單季營業利益率今年第二次轉正，全年財測目標從185億日圓上修到192億日圓，營收年成長率有望進一步提升到51%，目前接近損益兩平，預估明年營業利益有望轉正。

游直翰分析，前兩年的第3季營收表現都不錯，在過去基期上，今年第3季仍有亮眼表現「是一個很好的里程碑」。第3季營收中，44%來自既有客戶，56%來自新客戶，新客戶主要包含娛樂、電商和線上服務產業等，並獲得美國和歐洲、中東、非洲（EMEA）客戶肯定，並持續專注獲取大型客戶。

分析營收的地區組成，游直翰表示，亞太地區、美國和EMEA地區強勁成長持續為營收做出貢獻。東北亞客戶在全球營收占比最高達62%，其次是大中華區占22%、美國和EMEA占13%。Appier東北亞市場的營收年成長率超過50%，主要歸功於垂直產業的擴張，同時也協助亞洲客戶拓展到美國等其他市場。

此外，Appier在國際市場持續且成功的擴張也助攻第3季成長，美國和EMEA地區的營收貢獻從去年同期占比3%提升到13%，年增逾7倍。

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雖然全球景氣面臨挑戰，Appier業務成長動能依舊，游直翰認為，一方面是年營收超過100億日圓的大型企業客戶貢獻Appier超過9成以上的營收，因此幫助公司業務維持韌性，加上持續開拓客戶，預期業務動能可望延續到第4季，Appier也將持續召募團隊人才。

Appier今年10月3日正式收購美國科技公司Woopra，有望進一步強化Appier以第一方數據為導向建置新一代顧客數據平台（Customer Data Platform，CDP）的領先地位。（編輯：楊凱翔）1111114