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行政院會17日討論台版晶片法案 祭研發抵減25%營所稅

2022/11/16 16:26（11/16 17:07 更新）
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經濟部預告增訂「產業創新條例」10條之2，將企業前瞻研發費用抵減營所稅，抵減率15%大幅提高至25%，經行政院跨部會多次審查，預計17日行政院會討論通過。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
經濟部預告增訂「產業創新條例」10條之2，將企業前瞻研發費用抵減營所稅，抵減率15%大幅提高至25%，經行政院跨部會多次審查，預計17日行政院會討論通過。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者鄭鴻達、賴于榛、張璦台北16日電）經濟部修正產創條例10條之2草案，給予高科技業研發費用抵減營所稅25%優惠，經行政院跨部會多次審查，預計明天行政院會討論通過，一旦修法通過，台積電、聯發科等半導體大廠將有望適用，堪稱是台版晶片法案。

經濟部預告增訂「產業創新條例」10條之2，將企業前瞻研發費用抵減營所稅，抵減率15%大幅提高至25%，先進製程設備投抵，當年度設備支出抵減營所稅5%。

政院官員今天對中央社記者表示，政府重視半導體整體發展，行政院會明天議程就將排入討論產創條例的修法，討論通過後將送立法院審議。

經濟部官員說明，這次修法是要鼓勵台灣半導體等產業領先者，會更願意投入先進研發，並在先進製程持續尋求突破，因此適用對象必須是居國際供應鏈關鍵地位的產業或企業。

官員表示，修法3大適用要件為「研發費用達一定規模」、「研發密度達一定規模」、「有效稅率達一定比率」。至於研發費用標準門檻，原定是達新台幣100億元，後財政部、經濟部達共識調降為50億元，不過細節仍待兩部協調後，另以子法定之。

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若研發費用適用門檻調降，根據內部估算，台積電、聯發科、聯詠、瑞昱、聯電、群聯、日月光、南亞科等企業均有機會適用。

另外，為因應OECD國家最低稅負制調整，財經部會官員表示，產創條例第10之2條適用條件方面，民國112年有效稅率為12%，113年之後可能拉到15%，若國際間最低稅負制上路有變數，條文設有一年的彈性，也就是15%可以延到114年施行，但這部分要報行政院核定。（編輯：潘羿菁）1111116

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