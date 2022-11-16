聯卡中心董事長劉燈城任期屆滿 華南金張雲鵬接任

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（中央社記者謝方娪台北16日電）財團法人聯合信用卡處理中心今天舉行新舊任董事長交接典禮，聯卡中心董事長劉燈城退休，後續將由現任華南金控董事長張雲鵬兼任聯卡中心董事長一職。

劉燈城今天在聯卡中心新舊任董事長交接典禮表示，9年前他自前任董事長王榮周手中接下聯卡中心董事長的重責大任，戰戰兢兢、如履薄冰，一路走來偶有困境，但都能一一克服，由衷感謝聯卡中心成員的付出。

劉燈城特別提到，對於聯卡中心未來發展，他心中還有3件重要任務未竟全功，有待努力。

第一是推展專屬國內民眾的自有支付卡品牌專案，劉燈城表示，台灣應發展一張專屬國內民眾的自有支付卡品牌，近年聯卡中心持續建構推進「TWIN Card（雙盈卡）」，規劃與國內金融機構合作推出最適合在地生活使用的支付卡。

不過，此案雖然在2017年開始規劃進行，但因廣度、深度極大且近3年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情關係，目前只完成基礎建設，尚未發行上市使用。

其次，劉燈城提到，聯卡中心受限財團法人組織型態，許多業務發展受到阻礙，若能將聯卡中心組織型態公司化，未來發展將更有空間，不過此項任務牽涉政策層面及相關法令解釋，仍有待突破。

第三，購置台北辦公房舍，劉燈城說，聯卡中心成立後一直租用辦公房舍，考量聯卡中心永續發展，應有自有辦公房舍，但因房地產價格波動及選址等考量，尚未成案。

劉燈城表示，期許聯卡中心在各方條件允許下繼續完成3項未竟任務。

針對劉燈城提到雙盈卡自有支付卡品牌專案，聯卡中心新任董事長張雲鵬表示會竭盡心力，未來聯卡中心規劃以虛擬發卡模式優化各項服務並簡化流程，藉由場景金融設計各項服務，期望提供民眾「無摩擦」消費體驗。

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張雲鵬指出，因應多元數位身分認證發展趨勢，聯卡中心現在正研發導入以信用卡為載具、搭配行動裝置進行身分認證，建置符合國際標準FIDO生物識別機制，後續將擴大應用場景，建構無密碼身分驗證金融生態圈。

此外，配合近年金融資安為監理重點，聯卡中心將適度強化金融機構資安事件通報機制，強化資安作業強度，持續遵循資通安全責任等級應辦事項，維護資通安全管理體制，強化與檢警調單位及同業等合作關係。（編輯：翟思嘉）1111116