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壽險初年保費續衰退 前10月投資型保單年減逾36%

2022/11/16 18:47
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（中央社記者謝方娪台北16日電）壽險業前10月初年度保費、續年度保費及總保費續呈「三衰」局面，且因10月起投資型保單高齡條款新制上路，投資型保單銷售動能受影響，前10月投資型保單初年度保費年減逾36%。

壽險公會今天公布壽險業最新業績統計，若加計認列在負債項下收入，壽險業前10月初年度保費收入合計新台幣6723.71億元，年減幅續擴增至22.4%；續年度保費收入1兆2569億元，年減幅略收斂至18.8%；總保費收入1兆9292億元，年減幅維持20.1%。

觀察初年度保費，傳統型保單前10月初年度保費達3641.88億元，年減4.9%，壽險公會分析，第一個原因是壽險公司對利變型保單宣告利率調升態度轉趨謹慎，與民眾預期不符，其次是強勢美元來襲，新台幣兌美元貶值，不利美元利變壽險銷售。

投資型保單前10月初年度保費僅3081.83億元，年減36.2%，壽險公會指出，除了資本市場波動回檔及新台幣兌美元貶值，使保戶投資態度轉趨保守，投資型保單高齡條款新制自10月1日起上路，對通路銷售也產生影響。

傳統型及投資型保單銷售雙雙呈現衰退，初年度保費失去支撐，若單看壽險業10月業績，單月初年度保費僅467.71億元，年減44.15%。

若以險別分析，前10月傷害險初年度保費達94.47億元、年增7.1%，穩住正成長態勢，壽險、健康險及年金險初年度保費全數衰退，其中，年金險初年度保費2393.31億元、年減43.8%，衰退最嚴重。

觀察壽險業初年度保費收入來源，仍以銀行保經代通路最大宗，保費收入貢獻比達51.33%，其次是壽險公司貢獻比37.43%，最後是傳統保經代貢獻比11.24%。（編輯：楊凱翔）1111116

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