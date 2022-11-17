為綠能投資計畫募資 台電12月擬發行138億元公司債

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（中央社記者鄭鴻達台北17日電）為籌措綠能推動及電力開發所需資金，台電預定在12月中旬發行111年度第7期無擔保普通公司債新台幣138億元，其中3年期公司債40億元已取得證券櫃檯買賣中心綠色債券資格認可，將用於「再生能源及能源科技發展」的綠色投資計畫。

台電今天透過新聞稿指出，這次綠色債券所募資金，將投入集集攔河堰南岸聯絡渠道南岸二小水力發電、萬里水力發電、全台小水力發電第一期、離岸風力發電第2期、風力發電第5期、宜蘭仁澤地熱發電、綠能第一期、離岸風力發電加強電力網第一期計畫等，共計8項綠色投資計畫。

台電表示，政府從民國106年推動發行綠色債券以來，台電年年響應，不含這次，迄今目前綠色債券總發行量已突破500億元，是國內綠色債券發行總額最大的公司。

台電表示，這次綠色債券為今年度第3次發行，加計這次發行，今年度綠色債券發行金額共104億元，總累計發行量將達542.5億元。

台電說明，這次公司債發行條件如下，第一，3年期無擔保普通公司債（綠色債券），利率1.90%發行40億元，採固定利率計息，每一年付息一次，到期一次還本。

第二，5年期無擔保普通公司債，利率2.05%發行72億元，採固定利率計息，每一年付息一次，自發行日起屆滿第4、5年各還本二分之一。

第三，10年期無擔保普通公司債，利率2.20%發行26億元，採固定利率計息，每一年付息一次，到期一次還本；第四，這期公司債發行尚須經申報生效後確定。（編輯：蘇志宗）1111117