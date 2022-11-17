數位部向民間徵公益創新提案 總獎金7200萬元

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（中央社記者蘇思云台北17日電）數位部產業署今天表示，為推動社會公益創新服務發展，公開向民間廣徵100件以上通訊傳播公益創新服務，後續提供輔導機制、鼓勵落地，海選徵件到明年1月9日止，計畫總獎金達新台幣7200萬元。

數位部數位產業署今天舉行「公益創新．徵案100」啟動記者會，公開向民間徵件，鼓勵個人、團體、公司及法人提出具公益創新及高社會價值通訊傳播應用服務，包括數位部長唐鳳、數位產業署長呂正華等人出席。

唐鳳表示，活動第一階段向民間廣徵社會影響力及公益創新的通傳服務，海選徵件到明年1月9日止，通過評選的100案可各自獲得獎金10萬元，產業署後續也提供輔導措施，並導入平方群募機制進行營運驗證，也就是說，透過群眾募資平台驗證民眾支持度，最後再銜接外部資源推動永續經營。

呂正華表示，過去可能是看投資報酬率（ROI），這次則希望向民間廣發英雄帖，希望透過社會投資報酬率（SROI）模式評估社會影響力，最終營運驗證及永續發展獎金最高達500萬元。

產業署說明，徵案分類分成社會福祉、公共治理、產業經濟與永續環境4大類，依據聯合國提出的永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）包含17個細項，基本上提案只要符合一項細項指標，就算具備公益性。

產業署表示，從100案最後挑選出最有社會影響力的案件一名，有望獲得獎金500萬元，具永續發展能量的可獲得獎金300萬元，具創新通傳價值可獲得獎金100萬元，加上前期給予的獎金，總獎金達7200萬元。（編輯：蘇志宗）1111117