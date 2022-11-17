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APEC部長會議 強調區域貿易整合及安全旅行通道

2022/11/17 20:45（11/18 09:59 更新）
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由泰國擔任主辦方的亞太經濟合作會議（APEC）部長級年會17日在曼谷登場，各國部長級代表齊聚與會交流。中央社記者王騰毅攝 111年11月17日
由泰國擔任主辦方的亞太經濟合作會議（APEC）部長級年會17日在曼谷登場，各國部長級代表齊聚與會交流。中央社記者王騰毅攝 111年11月17日
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（中央社記者呂欣憓曼谷17日專電）APEC部長級會議今天登場，各國討論區域貿易整合以及區域內安全旅行通道的重要性，主辦國泰國外長董恩指出，面對當前的挑戰，各國需要新的戰略思考，「維持現狀不該是選項。」

亞太經濟合作會議經濟領袖週（APEC Economic Leaders' Week）14日到19日登場，15和16日為資深官員會議，17日為APEC部長級會議，18和19日為經濟領袖會議（APEC Economic Leaders' Meeting）。這是COVID-19疫情爆發以來首場APEC領袖實體會議。

今天登場的是APEC部長級會議，主辦國泰國副總理兼外交部長董恩（Don Pramudwinai），和副總理兼商業部長朱林（Jurin Laksanawit）擔任會議主席。

APEC部長級會議17日登場，各國討論到區域貿易整合以及區域內安全旅行通道的重要性。圖為主辦國泰國副總理兼商業部長朱林（左2）會後舉行記者會說明成果。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年11月17日
APEC部長級會議17日登場，各國討論到區域貿易整合以及區域內安全旅行通道的重要性。圖為主辦國泰國副總理兼商業部長朱林（左2）會後舉行記者會說明成果。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年11月17日

董恩在會中表示，今天的會議站在一個關鍵時刻，世界正在面臨通貨膨脹、經濟衰退、斷裂的供應鏈、資源稀缺、氣候災害以及過時的生產方式等問題，更糟糕的是，消極的心態讓妥協幾乎不可能發生，面對這麼多挑戰，今年的APEC會議必須要超越這些挑戰，以便帶給這個世界希望。

董恩進一步指出，快速的科技創新、環境衰退和氣候變遷，加上不平等的發展，都需要APEC會員體的領袖們思考可行的方式並且必須更密切合作，「世界各國在貿易上需要新的戰略思考，維持現狀不該是選項。」

朱林則特別提到亞太自由貿易區（Free Trade Area of the Asia Pacific）的進度，他指出，加強區域整合才是面對經濟不確定性的關鍵方式。

APEC會後發出的新聞稿指出，部長們在會中強調區域連結、安全旅行通道並重返繁榮，特別是COVID-19疫情時各國實施嚴格的邊境管制並管制民眾移動，疫情後這些政策方向更顯得重要。

新聞稿指出，經歷了過去2年的教訓，部長們同時強調各國要協調公共衛生政策，以確保面對未來可能的疫情，區域內的移動仍然是安全且開放的。

今天部長級會議中的建議將交由18日和19日的經濟領袖會議做出最後定案。（編輯：韋樞）1111117

APEC部長級年會17日在泰國曼谷舉行，國發會主委龔明鑫（前左）、行政院政務委員鄧振中（前左2）代表台灣出席，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）（前右2）則代表美方與會。中央社記者王騰毅攝 111年11月17日
APEC部長級年會17日在泰國曼谷舉行，國發會主委龔明鑫（前左）、行政院政務委員鄧振中（前左2）代表台灣出席，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）（前右2）則代表美方與會。中央社記者王騰毅攝 111年11月17日
APEC部長級年會17日在泰國曼谷舉行，國發會主委龔明鑫（前）、行政院政務委員鄧振中（後）代表台灣出席，兩人依序進入會場。中央社記者王騰毅攝 111年11月17日
APEC部長級年會17日在泰國曼谷舉行，國發會主委龔明鑫（前）、行政院政務委員鄧振中（後）代表台灣出席，兩人依序進入會場。中央社記者王騰毅攝 111年11月17日
APEC部長級年會17日在泰國曼谷舉行，國發會主委龔明鑫（右）與行政院政務委員鄧振中（左）代表台灣出席。中央社記者王騰毅攝 111年11月17日
APEC部長級年會17日在泰國曼谷舉行，國發會主委龔明鑫（右）與行政院政務委員鄧振中（左）代表台灣出席。中央社記者王騰毅攝 111年11月17日
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