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綠界Pay App明年上半年登場 助賣家導流獲客

2022/11/21 19:49
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（中央社記者吳家豪台北21日電）第三方支付業者龍頭綠界科技第3季每股盈餘新台幣5.23元，創單季新高，今天宣布將於明年上半年推出「綠界Pay」App，助賣家以低成本導流獲客、即時溝通商品內容及貨物運送狀態，買家掃碼即可從不同網站快速付款購物。

綠界今年前3季累計稅後淨利2.56億元、年增6.18%，每股盈餘14.77元。在雙十節、萬聖節、雙11購物節、感恩節、聖誕節等大型購物節日加持下，綠界看好第4季獲利有望續創新高。

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綠界今天發布新聞稿說明，公司營收及獲利能屢創新高，原因為擁有龐大且嚴謹的資訊及IT網管人員；系統建置完成後，僅需少量人力即可繼續升級優化，維持營運與維護的工作。隨著公司處理的總金流量越來越大，自動化系統產生的邊際效應也越明顯。

綠界指出，金流支付是所有交易的最後一哩路，綠界擁有34萬個收款的客戶，1年處理近5000萬筆交易，處理的總金流量超過770億元，對於系統安全性、穩定度、處理效能、可擴充性等都有極高要求。過往需要靠業務辛苦找客戶，目前演變成靠穩定系統的好口碑，客戶紛紛指定使用綠界各項服務。（編輯：楊蘭軒）1111121

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