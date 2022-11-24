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首頁 / 證券

普誠第4季營收可望衝11年高 日本車載市場旺

2022/11/24 10:47
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（中央社記者張建中新竹24日電）普誠受惠日本車載市場需求強勁，第4季營收可望攀高，將創11年多來新高；明年日本車載訂單能見度高，將較今年再增加。

半導體產業景氣急轉直下，IC設計廠業績普遍自第3季起快速滑落。普誠第3季營收維持新台幣4.89億元高檔水準，與第2季的4.9億元相當，較去年同期增加12%，表現相對強勁。

普誠10月營收攀高至1.83億元，月增8.28%，年增13.37%，創逾12年來新高。普誠表示，中國大陸消費市場需求疲軟，日本車載市場需求強勁，是推升業績攀高的主要動力。

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隨著中國消費市場與日本車載市場消長，普誠車載產品比重自去年的40%，竄升至60%，高於原預期的50%水準。法人估計，普誠今年車載產品營收較去年大增逾5成。

普誠表示，第4季中國消費市場依然疲弱，日本車載市場需求維持強勁。法人預期，普誠第4季營收可望較第3季成長，將創11年多來新高。普誠指出，明年日本車載市場訂單能見度高，根據客戶訂單需求，明年可望較今年再小幅增加。（編輯：張均懋）1111124

#普誠
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