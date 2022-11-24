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商仲：北市商辦新供給陸續釋出 房東市場優勢恐翻轉

2022/11/24 16:21
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（中央社記者賴言曦台北24日電）高力國際今天表示，今年第3季台北市辦公室租賃市場空置率僅3.24%，呈現供不應求，但預估台北市未來還會有數10萬坪新建辦公室釋出，加上危老、都更重建辦公大樓釋出的新供給，房東市場的絕對優勢恐將被翻轉。

高力國際統計，台北市辦公室市場的空置面積、空置率將分別在1年及2年內出現倍增的趨勢；且在東、西區新建大樓、危老都更重建大樓的潛在新增供給下，預期5年內辦公室空置率有可能突破2成。

為因應市況變化，高力國際今天宣布成立業主代表服務部，邀請前瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛擔任董事。

黃舒衛認為，未來除了供需失衡，業主還要面對區域發展多極化、新增競品彈性化及需求條件弱化等租客市場3大挑戰。

黃舒衛指出，區域發展多極化主因是頂級辦公室供給來源在過去20年來，不再僅限信義計畫區，未來東、西兩大門戶還有總和超過80萬坪的新增供給。

新增競品彈性化是指北投士林科技園區、內湖科學園區、南港的產業辦公室，結合生產及成本優勢，透過總部、客製化的策略，進一步強化對承租方的吸引力。

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至於需求條件弱化方面，黃舒衛指出，是因為疫情、數位轉型、少子化、共享辦公室，使企業對辦公空間的需求也出現價、量、質的變化，過去快速擴張、膨脹的租賃需求也會出現量變跟質變。

在辦公室需求逐漸減弱的市況下，黃舒衛認為，不少業者傾向早鳥出租，或先找到買家再進入辦公室開發市場；另外淨零排碳趨勢已定，未來新建辦公室大樓是否導入節能系統或設備，都將會左右辦公室未來銷售或承租情況，「尤其是頂級辦公室大樓更要講究這一塊」。（編輯：趙蔚蘭）1111124

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