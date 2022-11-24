晶豪科：第4季減少投片 景氣明年下半年回溫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹24日電）利基型記憶體廠晶豪科總經理張明鑒今天表示，因市場需求低迷，客戶進貨保守，為管控庫存，第4季減少投片，有幾個月減幅將達3至4成，預期明年下半年景氣才可望回溫。

晶豪科下午舉行線上法人說明會，張明鑒說，第3季需求呈跳崖式下滑，這波景氣修正情況與2008年金融海嘯時類似；金融海嘯當時沒有通膨問題，靠著中國大陸大量投入基建、促進消費，帶動景氣復甦，通膨是這次修正比較大的問題。

張明鑒表示，市場需求低迷，很多客戶手頭有很多庫存，進貨保守，預期明年下半年景氣才可望回溫；由於部分記憶體產品價格從年初至今已大跌逾5成，且市場價格持續探底，加上進貨成本相對高，庫存會有跌價損失問題，第3季提列新台幣3億元跌價損失。

此外，與晶圓代工廠簽訂長期供貨合約部分，張明鑒說，第3季已預先提列1000萬美元（約新台幣3億元）的投片不足損失。

張明鑒表示，晶豪科主要在力積電投片，雙方是夥伴關係，可以協商投片量時間延後，價格也可以協商，因牽涉雙方商業利益，不便談論降價情況。

張明鑒說，晶豪科自第4季開始減少投片，由於產品交期約3至4個月時間，第3季投片於第4季陸續產出，因11月及12月客戶需求與10月變化不大，預期第4季庫存水位將較第3季持平，

因庫存水位高，張明鑒表示，有幾個月減少投片幅度將達3至4成水準。至於第4季是否會再提列投片不足損失，要與會計師討論。

有關美國限縮中國大陸記憶體廠設備採購，張明鑒說，對於記憶體市況會有好處，中國業者才不會生產太多產品，造成價格崩盤。（編輯：張良知）1111124