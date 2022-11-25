鴻碩拓展電動車及新能源產業 樂觀看明年營運

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（中央社記者韓婷婷台北25日電）連接線廠鴻碩積極拓展電動車零件及新能源產業，充電槍產品順利打入美系電動車大廠供應鏈，內部看好明年充電槍出貨持續成長，將帶動毛利率正向發展，明年整體營運將優於今年。

鴻碩今天舉行法人說明會，由於看好新能源科技，成立慧鴻能源布局相關市場。鴻碩表示，除了充電槍外，太陽能連接盒及儲能櫃連接線目前也在送樣認證中，有望在明年看到成果。

鴻碩表示，根據研究機構Digitimes Research推估，到2030年，電動車滲透率34.7%，年銷售3300萬輛，以一輛車售價3萬美元計算，市場規模高達9900億美元，已超過電腦加上手機總和，也超過晶圓代工的10倍；到2040年，以滲透率68.7%估算，規模高達1兆9800億美元。

鴻碩指出，除了既有美系電動車大廠外，也積極開發新電動車客戶，持續擴大營運規模。

鴻碩目前連接線產品營收比重約占82%，新能源產品約占16%，其他約占2%。

展望明年，鴻碩表示，預計PC產業在明年第2季到第3季可望落底，充電槍明年可以進入常態供貨階段，搭配太陽能連接盒及儲能櫃產品明年開始出貨，明年可望優於今年。（編輯：楊凱翔）1111125