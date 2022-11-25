台電將發行500億元特別股、資產重估 確保財務彈性

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（中央社記者曾智怡台北25日電）國際燃料價格高漲，台電虧損越滾越大，年底恐虧達新台幣2000億元，除經濟部出手增資1500億元，台電計劃發行500億元特別股，將洽特定對象增資，同時進行資產重估，以提高公司淨值，多管齊下確保財務彈性。

台電現行額定資本額為4000億元、實收資本額則是3300億元，若再加上經濟部編列增資金額1500億元，將超過額定資本額上限；因此，台電預計12月16日召開臨時股東大會，修改公司章程，將額定資本額調高至6000億元。

為維持公司穩健經營，以及推動電源開發、投資電網建設提升韌性，台電支出不容小覷，除現行1500億元增資來自經濟部公務預算，台電表示，另計畫發行500億元特別股，將洽特定對象認購。

台電股東以經濟部為首，持股高達94.04%，剩下約6%為民股，包含台灣銀行2.62%、第一銀行0.84%、彰化銀行0.71%、華南商銀0.45%、合庫銀行0.24%、土地銀行0.16%等公股行庫股東，以及台灣省教育互助會、台北市政府、台灣鐵路管理局職工服利委員會等。

據了解，特別股認股對象應包含國內大型行庫或者政府其他基金，待政府決策層級做出最後決定。

此外，台電明年也會進行資產重估，請鑑價公司重估價，以提高公司淨值，目標是增加500億元。（編輯：楊凱翔）1111125