富邦投顧：明年半導體產值將落底 2024年可望走高

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（中央社記者謝方娪台北28日電）富邦金今天舉行2023富邦財經趨勢論壇，富邦投顧董事長蕭乾祥認為，儘管第4季通膨壓力減輕，不過供應鏈重組及勞動市場失衡無法單靠貨幣緊縮解決，明年全球物價水準維持高檔；此外，明年全球半導體產值將落底，2024年可望攀高。

蕭乾祥今天受邀參加2023富邦財經趨勢論壇，他在會中點出3大趨勢變化，首先是在美國聯準會（Fed）今年暴力升息下，第4季通膨壓力將減緩，但供給面的供應鏈重組及勞動市場失衡無法單靠貨幣緊縮解決，可預見明年全球物價水準將維持高檔，過往全球低物價乃至於通縮的情形將不復見。

其次，雖然預期美國聯準會升息速度將放緩，但明年央行重回寬鬆貨幣政策機率不高，市場資金成本墊高，改變自1980年以來利率一路走低甚至負利率的情況，對金融市場、企業籌資及民眾消費都將造成影響。

第三是市場對產業類股的投資偏好出現變化，蕭乾祥指出，自2010年開始，充沛甚或是浮濫的市場資金不僅推升金融市場評價至相對高位，也連帶推升虛擬資產價值及相關產業評價，例如加密貨幣及元宇宙產業等。

不過，蕭乾祥點出，今年以來加密貨幣價格崩落超過7成，連帶衝擊加密貨幣挖礦所需的高階顯示晶片需求，且臉書（Meta）雖大舉投入元宇宙領域項目，公司獲利展望卻持續下滑，中國網路電商龍頭如阿里巴巴、騰訊等股價近1年跌幅同樣不遑多讓。

蕭乾祥表示，從虛擬貨幣及網路社群巨頭股價崩落，可發現市場資金對於產業的偏好程度已出現調整，加上美國自去年起推出一連串政策鼓勵製造業重回美國，歐盟、日本、中國等經濟強權紛紛推出建構自主化供應鏈的相關政策，產業政策走向由軟轉硬，是否影響市場資金投資方向，值得投資人關注。

雖然前2年全球半導體業者大幅擴產及科技終端產品需求轉弱，造成半導體產業供需短暫失衡，蕭乾祥認為，明年全球半導體產值可望落底，2024年便將再攀高，半導體產業長期趨勢依舊看好。

富邦投顧預估，明年台股加權指數本淨比將落在1.5倍至2倍區間，換算加權股價指數將落在12000點至16000點區間，上半年可能回落萬二，高點估將落在下半年。（編輯：潘羿菁）1111128