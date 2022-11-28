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遠傳深耕智慧醫療 服務逾3.1萬人次

2022/11/28 16:54
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（中央社記者江明晏台北28日電）遠傳電信深耕智慧醫療領域，積極產官合作，迅速部署5G遠距診療服務，迄今遍及台灣12縣市、35鄉鎮，涵蓋261村里，服務人次超過3.1萬人次。

遠傳今天發布新聞稿指出，遠傳深耕智慧醫療領域，近年與衛生福利部、國家衛生研究院、各縣市政府、醫療院所合作，迅速部署5G遠距診療服務，迄今遍及台灣12縣市、35鄉鎮，涵蓋261村里，服務人次超過3.1萬人次。

衛生福利部今天展開為期兩天的「2022遠距健康照護研討會」，遠傳受邀參展，呼應推動偏鄉遠距醫療照護政策，展出「遠距專科會診」、「視訊門診」、「緊急醫療」及「糖尿病連續式醫療照護」解決方案，持續推動「網路取代馬路」，用科技將醫療資源帶進各地。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，遠傳以自主開發的5G遠距診療平台，將醫療資源帶入偏鄉，而遠傳也深知社會人口老化後，所衍生出的年長者與行動不便的就醫交通與照護問題將越趨顯著，目前更已布局將遠距診療服務擴大延伸到一般視訊門診、居家長照醫療應用以及遠距健康諮詢，積極運用科技提升健康照護效能與可近性。

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遠傳表示，已協助衛生福利部照護司推動於原鄉、離島地區衛生所布建遠距醫療專科服務，與超過10家醫療院所合作，共同於超過20個鄉鎮衛生所開設遠距會診，包含眼科、耳鼻喉科、皮膚科與急診等科別，藉由5G低延遲打造跨科別即時多方會診，讓醫療資源不受限於時間、地點與空間，並提供眼底影像AI分析輔助診斷。

此外，遠傳5G遠距診療平台可整合醫療院所系統，支持診療流程分段與處置，提供衛生所作業的高度彈性；同時支援虛擬健保卡認證機制與完整電子病歷。（編輯：蘇志宗）1111128

#遠傳電信
#衛福部
#曾詩淵
曾詩淵
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