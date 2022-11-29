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徐旭東點亮遠企耶誕樹 樂觀看待明年景氣避談政治

2022/11/29 20:49（11/29 21:43 更新）
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遠東集團29日晚間舉行2022年度耶誕點燈儀式，集團董事長徐旭東（後中）、台北市長柯文哲（後右2）等人出席，開心在耶誕樹前合影。中央社記者謝佳璋攝 111年11月29日
遠東集團29日晚間舉行2022年度耶誕點燈儀式，集團董事長徐旭東（後中）、台北市長柯文哲（後右2）等人出席，開心在耶誕樹前合影。中央社記者謝佳璋攝 111年11月29日
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（中央社記者曾智怡台北29日電）九合一選舉落幕，遠東集團董事長徐旭東今天被問及選舉結果直呼政治「太敏感」，但樂觀看待明年景氣，也相信兩岸關係會越來越好，大家互相合作、向前走。

2022年遠東集團耶誕樹點燈儀式以「暖意送平安 點亮心未來」為主題，今天晚間在遠企中心敦南廣場展開，近60名來自多國駐台使節代表到場，與徐旭東、台北市市長柯文哲及外交部政務次長田中光共同點亮高達40尺的耶誕樹。

徐旭東致詞表示，這3年雖然因為COVID-19疫情，世界各國受到極大影響，但台灣的防疫成果，廣獲國際社會的認同，今天有許多各國代表到場，讓大家感受到溫暖的支持，希望民眾及國際友人對台灣要有信心。

柯文哲到場先恭賀徐旭東近日在2022全球永續獎（GCSA）暨台灣永續獎（TCSA）頒獎典禮，獲頒贈企業永續終身成就獎，他也現場獻唱台語歌歡慶佳節。

適逢九合一選舉剛結束，媒體問及此事，徐旭東回應，「今天是快樂的日子，我們都講快樂的事情」，可以感覺到今天台北很熱鬧，大家為了過聖誕、新年出來，呼籲大家保持高興，「我相信明年（景氣）也不會差到哪裡去，要靠大家努力」。

至於如何看待民進黨選舉大敗，他直說，這個太敏感，今天談快樂的事情。

媒體追問選舉會不會讓台灣跟中國關係變好，徐旭東回應，不見得，沒有好或不好，應該兩岸之間關係越來越好，大家互相合作努力、互相向前走。

針對中國近日出現白紙運動，徐旭東表示，這也是敏感問題，不清楚實際狀況，「但是都希望大家帶著快樂、向前走的心情」。

對於2023年中國經濟前景預期，徐旭東表示，現在有些經濟學家說「明年會差一點」，但誰也講不準，中國也可以衝刺經濟成長，應用正面角度看待此事。（編輯：潘羿菁）1111129

遠東集團29日晚間在遠企中心敦南廣場舉行耶誕樹點燈儀式，今年活動以「暖意送平安．點亮心未來」為主題，遠東集團董事長徐旭東（2排左）、台北市長柯文哲（後右）等人出席。中央社記者謝佳璋攝 111年11月29日
遠東集團29日晚間在遠企中心敦南廣場舉行耶誕樹點燈儀式，今年活動以「暖意送平安．點亮心未來」為主題，遠東集團董事長徐旭東（2排左）、台北市長柯文哲（後右）等人出席。中央社記者謝佳璋攝 111年11月29日
2022遠東集團耶誕點燈儀式「暖意送平安．點亮心未來」29日晚間在台北舉行，在遠東集團董事長徐旭東（左）邀請下，台北市長柯文哲（右）上台致詞並高歌一曲。中央社記者謝佳璋攝 111年11月29日
2022遠東集團耶誕點燈儀式「暖意送平安．點亮心未來」29日晚間在台北舉行，在遠東集團董事長徐旭東（左）邀請下，台北市長柯文哲（右）上台致詞並高歌一曲。中央社記者謝佳璋攝 111年11月29日
遠東集團董事長徐旭東29日晚間在台北出席集團耶誕點燈儀式時表示，可以感覺到今天台北很熱鬧，大家為了過耶誕、新年出來，呼籲大家保持高興，「我相信明年（景氣）也不會差到哪裡去，要靠大家努力」。中央社記者謝佳璋攝　111年11月29日
遠東集團董事長徐旭東29日晚間在台北出席集團耶誕點燈儀式時表示，可以感覺到今天台北很熱鬧，大家為了過耶誕、新年出來，呼籲大家保持高興，「我相信明年（景氣）也不會差到哪裡去，要靠大家努力」。中央社記者謝佳璋攝　111年11月29日
2022年遠東集團耶誕樹點燈儀式以「暖意送平安 點亮心未來」為主題，29日晚間在遠企中心敦南廣場展開，集團董事長徐旭東出席並拱手向現場與會來賓致意。中央社記者謝佳璋攝 111年11月29日
2022年遠東集團耶誕樹點燈儀式以「暖意送平安 點亮心未來」為主題，29日晚間在遠企中心敦南廣場展開，集團董事長徐旭東出席並拱手向現場與會來賓致意。中央社記者謝佳璋攝 111年11月29日
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