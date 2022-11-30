富達國際示警明年經濟硬著陸機率高 籲採防禦性策略

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富達國際2023年投資展望，示警經濟硬著陸機率仍高，整體資產配置維持防禦性策略。圖說左起：富達國際亞洲多重資產投資管理主管Matthew Quaife、富達國際基金經理人王陶沙、富達國際亞太股票主管Marty Dropkin。中央社記者韓婷婷攝 111年11月30日

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（中央社記者韓婷婷台北30日電）2022年匯聚多重危機，重創全球總經環境，富達國際亞太股票主管Marty Dropkin示警，2023年硬著陸機率仍高，整體資產配置維持防禦性策略，評價面無論是股票或固定收益，亞洲均較已開發國家具吸引力。

富達國際今天舉行2023投資展望論壇，富達國際亞太股票主管Marty Dropkin表示，從金融角度來看，最主要的變化來自貨幣政策，由支持全球市場轉為以抑制通膨為重。隨著市場持續震盪，流動性日益緊縮，2023年硬著陸機率仍高，且「通膨與利率」、「強勢美元」、「區域性差異」等3大趨勢將主導市場發展。

Marty Dropkin指出，美元接下來的走勢是另一個值得關注的焦點。2022年，強勢美元重創其他經濟體，不論是已開發國家或是依賴發行強勢貨幣債的新興國家皆然。若聯準會持續升息，美元進一步升值，可能會加速其他地區陷入衰退。相反地，一旦美元走勢明顯轉向，這些陷入困境的經濟體就有機會緩解大部分壓力，並提升整體流動性。

從整體評價面觀察，Marty Dropkin認為，無論是股票或固定收益，亞洲均較已開發國家具吸引力，看好亞太區（不含日本）尤其是東協市場，印度、印尼等都是好的選擇，他相信亞太區最差狀況已過，即將否極泰來。另外，債券也再度變得更具吸引力。

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富達國際亞洲多重資產投資管理主管Matthew Quaife進一步針對資產配置及投資契機提出看法。他認為，在全球央行不計代價升息以對抗通膨情境下，2023年經濟成長將轉弱且央行鷹派態度將緩和，整體資產配置維持防禦性策略，可加碼政府公債及新興市場股票。股票方面偏好較能抵禦市場波動的優質股票，相對看好美股與亞洲不含日本地區。

富達國際基金經理人王陶沙（Taosha Wang）則表示，預估2023年將延續去全球化、製造回流或鄰近外包等趨勢，而供應鏈與全球貿易的重組將產生贏家及輸家，並形成以美國與中國為首的新貿易聯盟，預估墨西哥和加拿大有望受惠美國貿易增加，印尼則有望受惠與中國貿易緊密度。（編輯：趙蔚蘭）1111130