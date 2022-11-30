甲山林祝文宇買亞洲衛星電視 NCC續審董監事變更

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甲山林董事長祝文宇（圖）旗下禾豐傳媒買下亞洲衛星電視85%股權，取得包含寰宇新聞台在內的9個頻道，並申請亞衛董監變更。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蘇思云台北30日電）甲山林董事長祝文宇旗下禾豐傳媒買下亞洲衛星電視85%股權，取得包含寰宇新聞台在內的9個頻道，並申請亞衛董監變更。NCC今天表示，相關議題尚待業者回覆說明，決議續行審議。

祝文宇今年4月以禾豐傳媒向華衛集團董事長王志隆買下華衛旗下亞衛的85%股權，王志隆則繼續擁有亞衛的15%股權，亞衛今年5月向國家通訊傳播委員會（NCC）申請董監事變更。NCC今天審查亞衛董監變更案，包括新任的5董1監，以及買賣雙方委任律師都有到會。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，董監會簽沒有違反黨政軍條款的切結書，也會透過高檢署去了解董監事是否具備資格，資金部分也請業者提供資料。委員關心股東有沒有代持股份的狀況，大股東會不會介入新聞製播、人力是否共用、是否有三器新聞等議題，業者也說明有些會透過書面正式回覆。

媒體關切新聞台易主但頻道竟然只要申請董監變更，NCC官員表示，依照衛星廣播電視法NCC並不會去審查頻道的股權交易，主要是審理董監事變更部份。此案不涉及外資資金進出，因此也不涉及投審會。

亞衛由原本3董1監改為5董1監，5董都是禾豐傳媒指派的代表，包括擬任亞衛董事長的范瑞穎（現為東森電視董事）、黃東烈、祝藝（祝文宇兒子）、陳建甫、林輝煌，1監察人為沈承豐，亞衛總經理則為周欣怡不變。

亞洲衛視旗下包含寰宇新聞台、寰宇新聞台灣台、寰宇財經台、寰宇綜合台、亞洲旅遊台、美食星球、亞洲綜合台、寶寶世界、Medici-Arts梅迪奇9個頻道，在中華電信MOD及有線電視上架。

NCC今天審查電信業兩大合併案決議續行審議，NCC官員表示，今天由中華電信以利害關係人身份表達意見，後續可能也會把相關業者意見與資料整理提供給數位部，希望12月中下旬有機會就頻譜超標如何處理有所討論。（編輯：潘羿菁）1111130