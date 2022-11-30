國發會：台灣已有新創獨角獸 盼發展為護國群山

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（中央社記者潘姿羽台北30日電）中華金融科技產業促進會今天於論壇提及台灣沒有新創獨角獸，國發會晚間作出回應，直指台灣已經有數家新創成為獨角獸，希望政府與民間一起努力，共同協助新創發展成為台灣產業的護國群山。

國發會晚間發布新聞稿表示，政府近年大力推動新創事業發展，並營造良好生態系，使得新創事業日益蓬勃。

國發會指出，若以一般稱估值10億美元新創為獨角獸的標準來看，在上市首日市值就達到獨角獸門檻的台灣新創已有數家，包括沛星互動科技Appier於2021年3月在東京證券交易所上市，市值達17.2億美元；Gogoro於2022年4月在那斯達克（Nasdaq）交易所，以股票代碼「GGR」掛牌，市值達23.3億美元。

此外，剛在美國紐約證交所上市的玩美移動，以及2021年5月在台灣上櫃的91APP，都是台灣新創獲國內外資本市場肯定的案例。

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國發會進一步表示，去年已和民間新創社群共同推薦9家指標型新創（NEXT BIG），並攜手進軍國際市場、爭取海外商機，廣受國內外矚目，深具獨角獸潛力，相信很快就有更多成功的案例產生。

另外，國發會也說，新創事業發展需要各界及政府一起努力，希望外界不要忽視台灣有許多優質新創已有獨角獸的事實與潛力，期盼大家共同協助新創發展成為台灣產業的護國群山。（編輯：楊凱翔）1111130