聯電攜手南科管理局 設非營利幼兒園

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（中央社記者張建中新竹1日電）聯電與南部科學園區管理局合作，設置非營利幼兒園，最多可招收8班共212名2歲到國小前的幼童，提供園區從業人員平價、便利的公共托育服務。

聯電與南科管理局合作設置的非營利幼兒園「聯苑員工子女非營利幼兒園」今天開幕，幼兒園由南科管理局開辦，聯電無償提供新市區大順六路的聯苑宿舍1樓，約2000平方公尺場地，為期9年，彭婉如文教基金會教保團隊負責營運。

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南科管理局長蘇振綱表示，聯苑非營利幼兒園是配合行政院政府機關（構）加速推動公共化教保服務-設置員工子女非營利幼兒園政策，開辦的第2間非營利幼兒園，期望借由政府委託核准的公益團體，透過政府免費提供場地及部分補助，提供平價、優質、近便、符合幼兒身心發展的托育服務，減輕家長負擔，進而安心就業。

聯苑員工子女非營利幼兒園鄰近南科實中小學，附近有溜冰場和考古館，擁有豐富的社區及自然生態環境，可作為教學延伸的資源。在課程規劃上以幼兒為主體，提供幼兒參與生活大小事，走進社區，認識自己與土地的關係，並透過實作參與及遊戲的學習歷程，培養幼兒自信並尊重且關懷他人，以及生活、溝通與思考力。（編輯：趙蔚蘭）1111201