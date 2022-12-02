長榮國際股臨會出席股數72% 決議停止公開發行

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（中央社記者賴言曦台北2日電）長榮國際今天召開第2次股東臨時會，出席持股比例達72%，並決議停止股份公開發行，之後將依股東會決議，向主管機關申請辦理。

長榮國際持有長榮集團旗下包含長榮、長榮航、長榮鋼等公司股份，在長榮經營權之爭中有重要地位。而在長榮張家「弟弟派」於9月底瓦解後，長榮國際今天召開股東臨時會，討論外界關注的停止股份公開發行案。

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今天的股東臨時會後，長榮國際表示，前10大股東持股高達99%，股權高度集中，與一般公開發行股份公司的股東持股分散有所不同，之前成為公開發行公司是遷就於多年前舊公司法相關規定，實際上長榮國際並無對外公開募集資金需求。

長榮國際表示，為因應經營現狀及行政作業簡化等多項因素，董事會提請股東會討論，經今天股東會決議，同意辦理停止公開發行。今天股東也都盡量出席，出席股份比例達72%。（編輯：張均懋）1111202