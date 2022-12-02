勤誠嘉義廠導入低成本智慧製造 大幅減少人力

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（中央社記者吳家豪台北2日電）伺服器機殼廠勤誠今天舉辦嘉義新廠開幕典禮，嘉義廠為勤誠打造低成本智慧製造的基地，單月產能與中國兩廠相當，但僅需1/3人力。

勤誠發布新聞稿表示，嘉義新廠從綠建築9大指標出發，打造能吸碳、抗暖化的環境友善工廠，不僅建築物本身融合環境永續理念，勤誠更希望透過嘉義廠落實社會永續，包括與藝術家合作攜手注入文化情懷和人文意識，為員工打造友善職場環境，並推動產學合作、培育人才。

勤誠總經理陳亞男指出，勤誠已完成重大投資布局，以期未來營運邁入下一個成長期，包括2020年完成新莊總部搬遷並設立前瞻研發中心，於五股設立NCT勤鋒廠，滿足快速打樣及少量多樣的產品需求。

陳亞男說，勤誠興建嘉義廠並導入低成本智慧製造，於2022年初正式投入生產，滿足市場及客戶需求。

勤誠董事長陳美琪表示，嘉義廠是一座結合科技、環境、藝術與人文的智能工廠，是勤誠推動ESG（環境保護、社會責任、公司治理）永續發展的重要里程碑，未來將持續以嘉義廠為核心，用行動落實ESG承諾。（編輯：張均懋）1111202