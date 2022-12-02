台股週線收紅192點 觀光類股漲逾1成最多

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（中央社記者潘智義台北2日電）台灣證券交易所公布統計，台股今天收在14970.68點，較上週漲192.17點，漲幅約1.30%，其中以觀光類指數上漲11.13%最多，油電燃氣類指數下跌3.62%為最大。

證交所發布新聞稿指出，本週未含金融類指數上漲161.37點，漲幅約1.27%，未含電子類指數上漲288.74點，漲幅約1.69%，未含金融電子類指數上漲249.84點，漲幅約1.76%。

本週集中交易市場總成交金額為1兆2252.14億元，全體上市股票成交金額為1兆1542.43億元，股票成交量週轉率為2.31%。

本週各產業上市股票成交金額前3名依序為半導體類3452.8億元，占全體上市股票交易金額29.91%；電子零組件類1300.27億元，占11.27%；光電類703.64億元，占6.1%。

本週成交量週轉率前3名產業依序為汽車類12.47%、電器電纜類9.14%、航運類5.19%。

累計今年初開盤迄今共226個交易日，集中市場總成交金額為55兆6457.14億元，市場日平均成交金額為2462.2億元，股票成交量週轉率為103.13%，股票日平均成交量週轉率為0.46%。

全體上市公司總市值為46兆7938.45億元，較上週11月25日的市值46兆1748.73億元，增加6189.72億元，增幅約1.34%。（編輯：楊凱翔）1111202