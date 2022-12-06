展望台灣明年經濟 永豐金：通膨降溫央行止步升息

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（中央社記者張璦台北6日電）全球景氣面臨下行，永豐金首席經濟學家黃蔭基今天指出，台灣出口明年上半年動能低迷，但下半年隨產業完成去庫存、景氣回溫，可望復甦；同時，他預估央行今年12月將再升息半碼，明年通膨有望降至2%以下，預期央行全年將不再升息。

永豐金控今天舉辦2023年投資展望會前記者會，黃蔭基在會中表示，今年主軸圍繞在戰爭、通膨、升息，是非常艱困的一年，又以「3P最麻煩」，也就是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）、美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）以及美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。

談及股市，黃蔭基建議投資人「現在有股不要賣，沒股可以再等待」；從基本面觀察，2023年經濟成長率最低落在第1季，或是永豐金預估的第2季，由於股價往往先反應，預期台股第1季落底、指數落在約13200點，隨企業獲利漸漸邁入正常軌道，第4季高點上看16600點。

展望2023年，黃蔭基指出，主軸將聚焦通膨降溫、經濟落底、停止升息3道曙光；同時，須留意歐洲能源危機、金融風險、地緣政治緊張3朵烏雲。

他進一步表示，原物料價格將回落至俄烏戰前水準，減輕能源與食品漲價壓力；預期2023年通膨有序降溫，美國各季消費者物價指數（CPI）分別估成長6.3%、4.6%、3.9%、3.4%，台灣CPI增速自第2季起回到2%下方，估可降到1.78%。

針對經濟走勢，黃蔭基表示，美國期中大選結果呈現分裂國會，未來共和黨將對總統拜登（Joe Biden）施政多所掣肘，財政政策空間受限，且隨貨幣緊縮對實體經濟的影響逐漸顯現，就業將持續趨緩，不利內需消費動能，壓抑企業投資意願，加上房市景氣低迷，預期美國第2季經濟成長轉負，進入溫和並短暫的衰退，下半年隨通膨降溫，消費者重拾購買力，將帶動經濟重回擴張，估2023年全年成長0.5%。

台灣方面，他指出，外需受主要經濟體成長減速，與終端需求放緩影響，上半年出口動能低迷，下半年隨產業完成去庫存、全球景氣回溫，出口可望復甦；內需則受惠於疫後復甦及邊境開放，民眾出遊意願提升帶動消費，成為支撐經濟的主要動力，估2023年全年成長2.56%，各季分別成長2.45%、2.26%、2.59%、2.93%。

同時，黃蔭基表示，主要央行利率已達限制性水準，考量政策對經濟的影響存在滯後性，預期聯準會、歐洲中央銀行（ECB）明年第1季將結束升息循環，全球貨幣政策不確定性將顯著降低，有助促進家計與企業部門的融資活動，金融市場也可望趨於穩定。

黃蔭基預估，台灣央行今年12月將再升息半碼（1碼是0.25個百分點），但由於明年通膨可望降至2%以下，預期央行全年按兵不動，重貼現率維持在1.75%水位。

至於明年須留意的3朵烏雲，他表示，首先是歐洲能源危機，受到俄羅斯天然氣斷供的影響，歐洲若未能找到足夠的能源替代方案，明年底可能再面臨能源短缺危機。

第二，金融風險。黃蔭基指出，留意美債流動性緊張、日本央行（BOJ）寬鬆政策轉向、及中國金融機構房地產曝險。

第三，地緣政治緊張。他表示，烏克蘭要求領土完整的意志堅決，將導致俄烏戰事延長；同時，中國不承諾放棄使用武力，2023年美國新任眾議院議長若訪台，恐令台海再度緊張，而美中晶片戰愈演愈烈，也將持續考驗台廠應變能力。（編輯：楊蘭軒）1111206