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上市櫃公司前3季海外投資賺近兆元 創同期新高

2022/12/6 22:19
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（中央社記者謝方娪台北6日電）國內上市櫃公司表現亮眼，前3季海外投資利益合計達新台幣9615億元，創歷年同期新高，海外投資獲利成長前3大產業為航運業、半導體業及其他業；大陸投資利益3503億元，則創歷年同期次高。

金管會今天公布上市櫃公司海外投資概況，截至今年第3季止，共1285家上市櫃公司赴海外投資，累計海外投資金額達7兆6106億元，較去年底增加4580億元。

金管會證期局副局長張子敏指出，上市櫃公司海外投資金額增加，主因包含併購取得海外子公司，或因應海外子公司營運資金需求而參與現金增資；上市、櫃公司皆以半導體業投資金額較高。

今年前3季上市櫃公司海外投資利益合計達9615億元，年增434億元，創歷年同期新高。

海外投資利益大進補前3大產業，依序為航運業、半導體業及其他業，主要受惠長約運價保護、匯兌利益挹注，以及智慧終端產品需求增加，推升海外投資利益。

金管會同步公布上市櫃公司大陸投資概況，截至今年第3季止，共1203家上市櫃公司赴大陸投資，累計大陸投資金額達2兆7336億元，較去年底增加2048億元。

張子敏分析，上市櫃公司主要基於營運策略考量，併購取得大陸子公司，或因應子公司業務拓展、建廠資金需求，帶動大陸投資金額增加，上市、櫃公司分別以電腦及週邊設備業、電子零組件業投資金額較高。

今年前3季上市櫃公司大陸投資利益合計3503億元，年減292億元，但仍創歷年同期次高。

大陸投資利益成長前3大產業為塑膠工業、電腦及週邊設備業、水泥工業，主要受供應鏈缺貨、市場需求下滑及原物料價格上漲影響所致。

金管會並揭露，上市櫃公司前3季大陸投資收益匯回金額為707億元，截至今年第3季止，上市櫃公司投資收益累計匯回金額合計6603億元，占累計原始投資金額的24.15%。

上市櫃公司前3季大陸投資收益匯回，主要是配合集團資金規劃策略，將盈餘、出售股權收益匯回所致，上市、上櫃公司皆以電子零組件業匯回金額較大。（編輯：楊凱翔）1111206

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