先買後付恐釀雙卡風暴？黃天牧：思考如何強化法據

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（中央社記者謝方娪台北7日電）滿足無卡消費者需求，先買後付（BNPL）風潮逐漸崛起，引起立委憂心信用小白若透過BNPL無感消費，恐重演雙卡風暴。金管會主委黃天牧表示，將從風險管理著手，思考如何強化法據。

近年支付需求快速變化，可提供無卡消費者享受分期付款服務的先買後付（Buy Now Pay Later, BNPL）市場逐漸受到注意，且開始有金融機構轉投資或與先買後付業者合作，搶進新市場。

民進黨立委沈發惠今天在立法院財政委員會質詢時指出，先買後付可能造成信用小白無感消費、進一步重演雙卡風暴，金管會應事先進行法令通盤檢討，適時強化監管機制。

黃天牧答詢時表示，中信金孫公司中信資融有在做先買後付，金管會有找中信金討論、了解，並提醒中信金，過去雙卡風暴對國內民眾造成的影響，尤其客戶若是信用小白，應讓信用小白認知到要承擔的整體風險，並要控管個資、資安等相關風險。

黃天牧提到，授信並非銀行法特許業務，但牽涉信用小白個資及信用給予等議題，金管會仍會從風險管理上多注意，尤其金管會監理的金控或金融機構若轉投資先買後付，金管會將加強管理，至於法據上如何強化，金管會也會再去思考。

沈發惠指出，自己實測2家BNPL平台，對申請者均沒有經過嚴謹授信審核，3到5分鐘即完成程序、取得先買後付額度，一旦持續發展、發生問題，恐比過去雙卡風暴更嚴重。黃天牧表示，這是金管會提醒金融機構的重點。

沈發惠進一步建議，金管會應對新興金融工具提前進行法規通盤檢討並思考未來監督機制，黃天牧答覆，會朝委員提示的方向處理。（編輯：潘羿菁）1111207