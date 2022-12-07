研調：軍用無人機需求攀升 台廠布局拚起飛

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（中央社記者江明晏台北7日電）全球軍用無人機需求持續攀升，研調機構TrendForce預估，2023年全球市場規模可達197億美元，至2025年有望成長至343億美元，目前台灣廠商在無人機領域的布局涵蓋整機與零組件，有望受惠商機。

根據研調機構TrendForce今天發布的報告指出，隨著各國積極投入軍用無人機採購、部署與研發，預估2022年至2025年全球軍用無人機市場規模，有望自165億美元成長至343億美元，年複合成長率達27.6%。

TrendForce看好，軍用無人機需求攀升，有望為台灣廠商帶來更多商機，目前台灣廠商在無人機領域的布局涵蓋整機與零組件，不僅能受惠於政策所帶動的本土需求，也有機會切入國際市場。

TrendForce指出，從俄烏戰爭觀察軍用無人機的作戰效益，不僅發揮強大的不對稱戰力，其戰備、整備、出擊所需時間，也比傳統打擊武器如戰機、坦克更少，滯空時間更數倍於一般戰機，使其足以進行遠程偵察、打擊任務。

除了這些優點之外，最重要的莫過於能降低人員損傷，同時大幅提高小單位部隊的作戰能力，對於強調精準打擊、低死傷率的現代化戰爭來說，為軍隊裝備無人機已是大勢所趨。

至於台廠在無人機領域的布局，TrendForce指出，在整機方面，雷虎科技布局已久，其產品包含中小型多用途、多旋翼無人機、中大型無人直升機與潛艇，可應用於攝影、監控、偵察、巡檢、通訊支援、急難救助等應用，目前已投入T-400軍用無人直升機研發，面向通訊支援與偵察，作戰半徑將達200公里。而經緯航太同樣具備軍用、民用無人機解決方案，包括定翼機、直升機、多旋翼無人機，可應用於攝影、監控、偵察、巡檢、農藥噴灑等。

在關鍵零組件方面，TrendForce表示，系統單晶片領域如聯發科，圖像處理器領域如聯詠，微控制器領域如新唐、盛群，光學鏡頭領域如亞光、中揚光，天線解決方案如佳邦等，都有望從中受惠。（編輯：郭無患）1111207