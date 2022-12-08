權證避險降稅帶動交易 財政部估增稅收8億元

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（中央社記者賴于榛台北8日電）行政院會今天通過相關修法，權證避險稅率未來將自現行千分之3調降為千分之1，期待帶動交易。財政部指出，此次修法預計能增加新台幣6億元的證券交易稅，及增加2億元的營利事業所得稅，共8億元。

行政院會今天通過「證券交易稅條例」部分條文修正草案，將基於履行認購、認售權證報價責任及風險管理目的出賣權證避險專戶內股票者，證券交易稅稅率由現行的千分之3調降為千分之1，為期5年；草案將送立法院審議。

金管會副主委邱淑貞出席政院會後記者會時表示，依照台灣證券交易所和櫃買中心規定，證券商發行權證，須有報價義務來做造市，報價就是買價、賣價扣出來，沒有成交就沒有市。

她說，法定義務上，發行權證要避險而買入或賣出股票，這部分交易稅若從原先千分之3降至千分之1，權證市場活絡後，會連動帶動交易市場。

至於修法是否會有稅損，財政部賦稅署副署長樓美鐘出席政院會後記者會時說，依據金管會評估，權證交易量增加，預計增加6億元的證券交易稅，同時證券商交易量與營業額也會提升，預計增加2億元的營利事業所得稅，共8億元。（編輯：張均懋）1111208