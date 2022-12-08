沛星申請轉Prime板獲東京證交所批准 12/15生效

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（中央社記者蘇思云台北8日電）人工智慧行銷科技公司沛星互動科技（Appier）今天宣布，公司掛牌市場申請從Growth板變更為Prime板（原東證一部），獲得東京證券交易所的批准，預計12月15日生效，希望可以擴大投資人多元性。

Appier去年3月在日本東京證券交易所Mothers（目前稱為Growth）板上市，由於Appier日前已滿足東京證交所轉板到Prime的要求，也就是公司營收在100億日圓以上，且市值必須連續1個月超過1000億日圓，Appier今年8月申請轉板，東京證券交易所今天通過轉板申請。

Appier今天發布新聞稿表示，Appier是東證改制後第3個從Mothers（Growth）轉板到Prime的公司，從上市到完成Prime轉板僅1年9個月，這是基於公司的財務表現如預期達標，今年甚至3度上修財測且持續創下營運佳績，儘管今年資本市場不穩定，Appier的企業價值仍穩健提升。

Appier執行長暨共同創辦人游直翰表示，衷心感謝股東、客戶、員工與合作夥伴的支持，讓Appier上市後不到2年順利完成轉板，是重要里程碑，期望轉板後可以持續擴大投資人的多元性，進一步提升企業價值。

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東京證交所今年4月針對交易市場做出重大變革，把原先4個板東證一部、東證二部、JASDAQ（Standard、Growth）、Mothers整併為Prime（主要）、Standard（標準）及Growth（成長）共3個板。

改制後，從Growth板轉至Prime板掛牌的條件較以往更嚴格，除了必須滿足Prime板的上市條件外，還必須滿足營收在100億日圓以上，市值必須連續1個月超過1000億日圓。（編輯：楊蘭軒）1111208