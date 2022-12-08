外資賣超90億元 提款聯電鴻海、布局緯創
2022/12/8 18:14
（中央社記者江明晏台北8日電）台股今天下跌76.97點，收在14553.04點，失守月線關卡約14624點，日線連3黑。外資今天賣超90.54億元，提款聯電、鴻海，以及台企銀等金融股，並布局緯創、玉山金等。
隨著美股近期震盪，台股今天盤中一度下跌165.81點，權值電子股走勢壓抑，盤面聚焦於業績成長支撐股、太陽能、餐飲等族群，尾盤電子、金融、傳產三大類股跌幅收斂。
台股加權指數終場下跌76.97點，收在14553.04點，跌幅0.53%，加計盤後成交量1821.53億元；代表中小型股票的櫃買指數收盤漲幅0.31%。
三大法人今天合計賣超101.92億元；其中，自營商賣超17.17億元，投信買超5.79億元，外資及陸資賣超90.54億元。
觀察外資賣超前10名個股，第1名為聯電，賣超逾2萬張，其餘依序為台企銀、三商壽、鴻海、國泰永續高股息、國泰金、群創、華航、華邦電、長榮航；顯示外資出脫聯電、鴻海等電子股，以及金融股和航空股等。
外資買超排行方面，第1名為緯創，買超逾6700張，其餘依序為玉山金、寶成、虹堡、新唐、遠東新、大成鋼、環科、臻鼎-KY、世紀鋼。（編輯：楊蘭軒）1111208
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