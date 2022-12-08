邊境解封助攻 10月刷卡額2927億創同期新高

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（中央社記者謝方娪台北8日電）百貨週年慶及邊境解封，報復性消費潮推高銀行簽帳額，金管會今天公布，10月信用卡刷卡額達新台幣2927億元，創歷年同期新高；累計前10月信用卡刷卡額已達2兆8307億元，年增12.3%。

金管會今天公布信用卡業務市場概況，截至今年10月底止，總計有33家信用卡發卡機構，總流通卡數達5485萬張，總有效卡數3492萬張，平均活卡率超過6成。

10月單月銀行簽帳金額達2927億元，前10月簽帳金額2兆8307億元，相比去年同期增加3100億元、年增12.3%。

金管會銀行局副局長林志吉表示，單月刷卡額達2927億元，已是相對高的水準，不過今年8月及7月單月刷卡額衝高至超過3000億元及4000億元水準，10月刷卡額是今年第3高，若和歷年同期相比則是新高。

林志吉指出，10月有2大因素衝高刷卡額，首先是適逢百貨公司週年慶檔期，推升銀行刷卡額；第二是台灣邊境重啟，帶動相關簽帳金額較9月增加。

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10月刷卡王為國泰世華銀行，單月簽帳額達480.62億元，緊追在後的是中信銀行，單月簽帳額478.76億元，第3是玉山銀行單月簽帳額396.7億元，台新銀行及台北富邦銀行分別拿下第4及第5名，單月簽帳額各達318.12億元及279.35億元。

金管會今天同步公布電支業務市場概況，截至今年10月底止，總計有11家專營電支機構及20家兼營電支機構，電支帳戶使用者達2077萬人、10月代理收付實質交易款項達115.8億元、10月辦理國內外小額匯兌金額則達116.5億元。（編輯：楊蘭軒）1111208