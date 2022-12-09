光隆活化資產 明年推建案、出租廠房挹注獲利

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（中央社記者賴言曦台北9日電）戶外機能服飾廠光隆實業今天表示，預計明年將推動台北市中山區精華地段微型建案及中壢一廠區出租案，估計兩案合計收益可達新台幣1.3億元至1.6億元，貢獻光隆業外表現。

光隆說明，台北市中山區精華地段微型建案座落在西區門戶計畫，緊鄰華山文藝特區及三創園區，基地面積109.2坪，規劃興建地上8層、地下2層，共計12戶，總銷售面積443.5坪，採先建後售模式。

光隆指出，產品規劃以27至44坪為主，預計明年第4季拿到使用執照並推案銷售，估計完銷總額約5.4億元至5.7億元，稅後可獲利1.1億元至1.3億元，投報率約20%至25%。

光隆說明，台北市中山區精華地段原計劃作為旗下自有品牌部門的營運總部，後來因營運策略調整改變需求，為使資產效益極大化，轉而推出微型建案；另光隆在台中南屯區還有300多坪土地，未來也預計建成住商大樓，部分作為自用辦公空間，部分出售。

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廠房出租案方面，光隆表示，位於中壢過嶺路的自有廠區，分為1廠與2廠，近年為提升廠區使用坪效，已將現有產線陸續集中在2廠，原來使用的1廠則規劃轉型為倉儲物流型態出租。

光隆說明，1廠可使用土地面積為4508.8坪，總樓地板面積4288.3坪，鄰近中壢、觀音、楊梅等工業區，目前已與特定對象洽談中，預計5年1簽，有望於今年底簽訂，明年開始貢獻，估計租金稅後年收益2152萬元至2319萬元，年投報率約12%以上。（編輯：趙蔚蘭）1111209