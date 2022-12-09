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海龍風電二度合作台船 打造63支水下基樁

2022/12/9 15:19
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（中央社記者賴言曦台北9日電）「海龍離岸風電計畫」擇定台灣國際造船公司為2A風場水下基礎樁供應商，並在今天簽署製造合約，未來將透過台船的專業技術與工程實績，打造63支水下基礎基樁。

海龍計畫與台船今天共同發布新聞稿表示，這次合作是台船第2件離岸風電水下基礎基樁建造案，海龍計畫在國產化的路徑上往前再邁進一大步，對台船在離岸風電業務的整合，也是重要里程碑。

台船副總經理周志明表示，此次水下基礎基樁合作案除了鋼構製造外，也首度結合基樁鋼構防蝕塗裝，藉由子公司台船防蝕多年的船體塗裝專業及水下基礎塗裝經驗，台船有信心能完成海龍計畫交付的任務。

周志明提到，為提升產能且準時交貨，台船也針對國內各供應商進行訪廠稽核與業主認可，建立基樁供應鏈，擇定與前端風電公司合作，共同完成海龍風場水下基礎基樁工程。

海龍專案總監岳慕駒（Felipe Montero）表示，樂見台船成為供應鏈的一環，象徵海龍計畫又達成一項國產化的重要里程碑。

海龍計畫總裝置容量1044MW，場址位於彰化外海50公里處，水深最深可達55公尺，台船將按照海床特性及地質條件，替總容量300MW的海龍2A風場量身打造水下基樁。（編輯：張良知）1111209

#台船
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