更多編輯台推薦新聞：
席琳狄翁罹患僵硬人症候群 常見肢體痙攣疼痛嚴重影響生活
生活

席琳狄翁罹患僵硬人症候群 常見肢體痙攣疼痛嚴重影響生活

美元鈔票首度出現2女性簽名 象徵向平等包容持續邁進
國際

美元鈔票首度出現2女性簽名 象徵向平等包容持續邁進

克羅埃西亞獲准成為申根區第27成員國 明年生效
國際

克羅埃西亞獲准成為申根區第27成員國 明年生效

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
汐止民眾疑開瓦斯釀氣爆 2消防員受傷送醫
首頁 / 產經

聯發科11月營收止跌回升 月增8.21%

2022/12/9 18:20
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹9日電）IC設計廠聯發科11月營收新台幣361.25億元，月增8.21%止跌回升。法人推估，聯發科要達成第4季營運目標，12月營收應進一步攀高至385億元水準。

受客戶嚴控庫存，降低零組件訂單影響，聯發科10月營收驟降至333.84億元，月減40.99%，11月業績雖止跌回升，仍維持在361.25億元低檔水準，為今年單月營收次低，較去年同期減少19.79%。

聯發科10月及11月營收合計約695億元，法人推估，聯發科12月營收應進一步攀高到385億元以上水準，第4季營收目標1080億至1194億元才可望順利達成。

聯發科第4季4G、WiFi及電視晶片產品銷售將明顯下滑，是影響業績滑落主因；其中，強勢美元衝擊開發國家的購買能力，將影響4G銷售下滑。電視則持續受庫存調整影響。

隨著10月及11月營收轉為較去年同期下滑，聯發科累計前11月營收5101.11億元，年增幅度收斂至14.06%，今年全年營收成長將低於原先預期的17%至19%水準。（編輯：蘇志宗）1111209

#聯發科
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族