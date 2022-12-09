聯發科11月營收止跌回升 月增8.21%

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（中央社記者張建中新竹9日電）IC設計廠聯發科11月營收新台幣361.25億元，月增8.21%止跌回升。法人推估，聯發科要達成第4季營運目標，12月營收應進一步攀高至385億元水準。

受客戶嚴控庫存，降低零組件訂單影響，聯發科10月營收驟降至333.84億元，月減40.99%，11月業績雖止跌回升，仍維持在361.25億元低檔水準，為今年單月營收次低，較去年同期減少19.79%。

聯發科10月及11月營收合計約695億元，法人推估，聯發科12月營收應進一步攀高到385億元以上水準，第4季營收目標1080億至1194億元才可望順利達成。

聯發科第4季4G、WiFi及電視晶片產品銷售將明顯下滑，是影響業績滑落主因；其中，強勢美元衝擊開發國家的購買能力，將影響4G銷售下滑。電視則持續受庫存調整影響。

隨著10月及11月營收轉為較去年同期下滑，聯發科累計前11月營收5101.11億元，年增幅度收斂至14.06%，今年全年營收成長將低於原先預期的17%至19%水準。（編輯：蘇志宗）1111209