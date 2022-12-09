中國放寬清零防疫帶來樂觀情緒 亞股收盤揚升

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（中央社香港9日綜合外電報導）中國部分地區放寬清零防疫措施，經濟有望獲得動力，亞洲股市今天在這樣的樂觀情緒下收漲。不過市場仍關切美國聯準會（Fed）升息，也擔憂可能出現經濟衰退。

法新社報導，由於昨天幾乎沒有影響市場走向的消息，投資人將目光投向今天和12日美國公布的兩份重要通膨數據報告，以及聯準會今年最後一次政策會議。

由於數據顯示近一年的升息動作開始影響物價，市場普遍預期美國聯準會將在這次會議宣布升息50個基點，而之前已經連續4次升息75個基點。

不過仍存在一些擔憂，即全球最大經濟體美國仍維持韌性且就業市場過於強勁，這意味聯準會持續緊縮貨幣政策的時間可能會比預期還要長。

這種不確定性對美國形成壓力，美國市場12月迄今經歷艱難，分析師更警告痛苦可能進一步加劇。

亞洲的氛圍略有好轉，尤其是香港，在中國決定放棄近3年來重創經濟的清零防疫政策後，大大鼓舞了香港投資人的情緒。

面對全國各地的抗議活動，中國領導階層決定放寬防疫限制，經濟成長可望隨生活恢復正常而加快，這激起投資人的樂觀情緒。當局承諾協助陷入困境的房地產業，也提振了市場。

香港股市今天收漲逾2%，東京、上海、雪梨、首爾、新加坡、台北、曼谷及馬尼拉也都上揚。

東京股市日經225指數上漲1.2%，收27901.01點；香港恆生指數大漲2.3%，收19900.87點；上海綜合指數小漲0.3%，收3206.95點。（譯者：楊明暐/核稿：陳彥鈞）1111209